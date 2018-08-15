Информационное оружие: Как Telegram используют для политической пропаганды

Крупные политические каналы в мессенджере все шире распространяют свое влияние и заходят в доселе неизведанные тематические блоки, находя новых фолловеров.

Крупные политические Telegram-каналы имеют аудитории, которые нередко превышают аудиторию в 100 тысяч человек. Фактически каждый из них представляет из себя небольшое медиа, но по количеству просмотров может конкурировать со многими ведущими СМИ. В современном интернет-пространстве подобные каналы уже можно смело рассматривать, как настоящее «информационное оружие», ведь их эксплуатируют для политической пропаганды самых разных уровней.

Часто понять, откуда исходит та или иная информационная атака можно через анализ репостов и упоминаний. В таком случае и становится понятно, за счет каких инструментов проводилась та или иная кампания. Одной из наиболее заметных, пожалуй, можно назвать атаку на главу ВЭБа Игоря Шувалова, организованную каналом «Футляр от виолончели». Когда же обострялась ситуация в Волоколамске в отношении губернатора Московской области Андрея Воробьева раз в неделю проводилась 1 – 2 спланированных акции по накалу обстановки.

Помогают в этом крупные каналы, которые делают много репостов с других источников, превращаясь в некий хаб, в котором пользователь может узнать всю необходимую (для них, конечно же) информацию.

Перспектива в данном случае довольно очевидна. Крупные Telegram-каналы будут выстраивать инфраструктуру, дабы максимизировать собственную аудиторию.

Наиболее перспективными на данный момент являются новостные каналы, ориентированные на скорость доставки материала, а также развлекательно-информационные каналы.

Информационные кампании, уверяют эксперты, будут становиться все мощнее и масштабнее. Значит это лишь то, что через Telegram атаки будут проводиться все чаще и со значительно большим уроном для тех, кто является конечной целью.

Николай Офицеров