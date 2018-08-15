Офпред «ВКонтакте» оскорбил спецслужбы, сравнив с ворами в магазинах

Никита Лушников таким образом отреагировал на негативный комментарий, в котором пользователь просил «стереть» главную социальную сеть России.

Вероятнее всего, офпред «ВКонтакте» не совсем задумывался над смыслом, который вкладывал в данное сравнение, но пользователи социальных сетей моментально зацепились за него и начали обсуждать.

«ВКонтакте» является российской компанией, которая с самого момента основания работает согласно законам РФ. Мы обязаны предоставлять спецслужбам всю запрашиваемую информацию в рамках действующего законодательства. Это никак не зависит от него желания. Каждый запрос мы тщательно проверяем и выдаем только минимум запрашиваемой информации», - заявил Лушников.

После он конкретно отреагировал на комментарий пользователя о том, что российская социальная сеть для того уже давно не существует и ее следует «стереть». Именно это и вызвало резонанс.

«А стереть ее надо, чтобы что? Вот кражи происходят в магазинах. Мне кажется их надо стереть, чтобы воров не было», - добавил Лушников.

Именно это заявление насторожило пользователей социальных сетей, которые посчитали его крайне неуместным, ведь в данном контексте все звучит будто он оскорбляет спецслужбы, сравнивая их с ворами в магазинах.

Николай Офицеров