«Вконтакте» покажут статистику запросов правительства о пользователях

Причиной для этого стала информация в прессе по делу Марии Мотузной, в которой показывались данные, которые администраторы соцсети передали следствию.

Соцсеть «Вконтакте» расскажет статистику запросов правительства о пользователях. Представители интернет сообщества сообщили, что таким образом собираются сделать аналогичные дела прозрачными, а также делиться данной статистикой. Сама соцсеть предоставила стражам порядка информацию об изменениях паролей, телефонных номерах, привязанных к страницам, количество блокировок профилей пользователей за спам. В конце данного документа стаяла подпись главы безопасности соцсети. Пресс-служба «Вконтакте» объяснила, что к таким действиям их обязывает закон, по которому они должны предоставлять данные служителям закона.

Напоминаем, что 6 августа Mail. Ru Group потребовало отпустить и снять все обвинения с пользователей, которых осудили за лайки и репосты. Через время представители «Вконтакте» заявили, что собираются сделать профили в соцсети полностью приватным, а открытым он мог быть только для друзей пользователя.

Анна Котова