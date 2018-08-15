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Рыльце в пушку: Пользователи подловили критикующих Вайкуле артистов на отдыхе в Европе

От Редактора

Рыльце в пушку: Пользователи подловили критикующих Вайкуле артистов на отдыхе в Европе

 Пользователям социальных сетей показалось, что далеко не все российские знаменитости, критикующие

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| | «Вконтакте» покажут статистику запросов правительства о пользователях

«Вконтакте» покажут статистику запросов правительства о пользователях

Сегодня, 09:00

Причиной для этого стала информация в прессе по делу Марии Мотузной, в которой показывались данные, которые администраторы соцсети передали следствию.

 

Соцсеть «Вконтакте» расскажет статистику запросов правительства о пользователях. Представители интернет сообщества сообщили, что таким образом собираются сделать аналогичные дела прозрачными, а также делиться данной статистикой. Сама соцсеть предоставила стражам порядка информацию об изменениях паролей, телефонных номерах, привязанных к страницам, количество блокировок профилей пользователей за спам. В конце данного документа стаяла подпись главы безопасности соцсети. Пресс-служба «Вконтакте» объяснила, что к таким действиям их обязывает закон, по которому они должны предоставлять данные служителям закона.

Напоминаем, что 6 августа Mail. Ru Group потребовало отпустить и снять все обвинения с пользователей, которых осудили за лайки и репосты. Через время представители «Вконтакте» заявили, что собираются сделать профили в соцсети полностью приватным, а открытым он мог быть только для друзей пользователя.


Анна Котова
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