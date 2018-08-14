Илон Маск объяснился с самым опасным хакером конца XX века шифрами

Руководитель Space X и Tesla Илон Маск посетил конференцию хакеров DeFCon в период с 9 по 12 августа в Лас-Вегасе. На мероприятии присутствовал Кевин Митник. Этого человека называют самым опасным хакером конца XX века.

Илон Маск объяснился с Митником шифрами в микроблоге Twitter. Два специалиста оставили сообщения в виде символов из таблицы ASCII. Она представляет собой буквы в виде числовых кодов. Для остальных пользователей два технических эксперта объяснили свою переписку. Митник спросил у Маска, посещал он конференцию DeFCon или нет. Глава Space X и Tesla извинился перед самым опасным хакером конца XX века за то, что не увиделся с ним на этом мероприятии. Они выразили надежду на скорую встречу.

Митник является известной персоной в кругах кибермошенников. Он проник в сервера компании Cosmos корпорации Pacific Bell и украл данные, оцененные суммой 170 тысяч долларов США. За свою проделку Митник сел на три месяца в тюрьму. Затем хакер провел в колонии для несовершеннолетних полгода за проникновение в систему Пентагона. В последнее время Митник переквалифицировался в специалиста по компьютерной безопасности. Он защищает компании от хакерских атак.

Домбровский Сергей