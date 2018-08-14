В Сети предложили прибыльный бизнес в США с получением гражданства за 100 млн рублей

В Сети появилось объявление, опубликованное жителем Москвы. Он предлагает пользователям прибыльный бизнес в США, приносящий ежемесячно 90 тысяч долларов.

В качестве бонуса житель столицы России обещает помочь желающим приобрести выгодное дело с получением американского гражданства. Предприниматель оценивает сделку суммой 100 млн рублей. Мужчина продает полностью укомплектованную заправочную станцию для автомобилей и торговую точку в штате Калифорния в населенном пункте Юкайа с земельным участком в 2000 квадратных метров. Автор объявления гарантирует быстрое получение гражданства США и оформление необходимых бумаг для заключения контракта. Желающих купить недвижимость в Калифорнии за 100 млн рублей по этому предложению пока не нашлось.

Специалисты узнали, что летом россияне чаще всего интересовались в Сети приобретением смартфонов Apple, велосипедами, диванами и морозильными камерами. Об этом говорит статистика поисковых запросов.

Домбровский Сергей