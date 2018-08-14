Пользователи, которые внезапно потеряли доступ к своим аккаунтам, утверждают, что их адреса электронной почты были изменены на mail.ru, и таких случаев за текущий месяц было зафиксировано более 700.

В соцсетях появилась информация о новой кибератаке на Instagram. Зарубежные СМИ сообщают, что за текущий месяц пользователи пожаловались на взлом их аккаунтов более 700 раз, для сравнения - в июле таких случаев было зафиксировано всего 40.

Одним из первых на невозможность получить доступ к своей странице сообщил пользователь под ником Ale Scarpa в Twitter. Он отметил, что его аккаунт в Instagram взломал «какой-то русский». Этот вывод Ale Scarpa сделал после письма от техподдержки, в котором указывалось, что адрес его электронной почты был изменен на mail.ru. После этого многие пользователи пожаловались на аналогичные проблемы, и в новой кибератаке на Instagram обвинили Россию.

Уточняется, что все пострадавшие пользователи обнаружили, что они якобы вышли из приложения Instagram, но при попытке входа оказалось, что их пароли и адреса электронных почт изменены. При этом часто фигурирует домен .ru и популярный веб-хостинг mail.ru. Как российские хакеры получили доступ к аккаунтам Instagram, неизвестно.

Виктория Озерова