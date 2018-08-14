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| | «Он не топ, а я топ»: Главный редактор «Говорит Москва» Доренко «похоронил» Дудя

«Он не топ, а я топ»: Главный редактор «Говорит Москва» Доренко «похоронил» Дудя

Сегодня, 15:14

Уже во второй раз он оскорбил знаменитого интервьюера и блогера, которого также назвал «малообразованным мальчиком».

 

Резонанс вызвало появившееся на канале Юрия Дудя интервью с Доренко, на которое тот и отреагировал. Несмотря на то, что ранее главный редактор «Говорит Москва» уже выступал с критикой интервьюера, этого ему, по всей видимости, оказалось недостаточно.

«Не Дудь топ, а я топ! Дудь – малообразованный, не прочитавший за свою жизнь ни одной книги мальчик!», - заявил Доренко в прямом эфире программы «Полный подъем».

Ранее главред «Говорит Москва» уже пытался «хоронить» своими колкими высказываниями репутацию Юрия Дудя. В частности, он отмечал, что против Юрия, как человека, не имеет ничего, но как журналиста, по всей видимости, недолюбливает. Он отмечал, что уровень общения Дудя, скорее подходит, «деду Пропердыкину из колхоза имени XXII партсъезда».

Также он говорил, что будет просить Дудя не выкладывать ролик с его интервью. Несмотря на это, сегодня, 14 августа, на официальном канале Юрия уже появилось часовое интервью, потому с результатами каждый может ознакомиться самостоятельно.


Николай Офицеров
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