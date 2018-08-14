Кобзон, Петросян и Вайкуле: Власти через СМИ пытаются «заглушить вонь» реформ

Каждый день, уверяют некоторые пользователи, «поджигаются спички», имея в виду сюжеты, вроде Лаймы Вайкуле, развода Петросяна и прочих.

В обычном режиме соцсети были задействованы в этом исключительно как обсуждающее звено, однако теперь СМИ выступают в этой роли значительно более агрессивно.

«Все эти нагнетаемые федеральными СМИ новости, начиная от Лаймы Вайкуле до аварии с сыном депутата-едоросса кажутся, мягко говоря искусственными. В обычном режиме, об этом писали в блогах, в тщетной надежде достучаться до прессы, закона, властей. Теперь же и делать ничего не надо, сами все разносят», - заявил один из юзеров.

Власти используют федеральную прессу, чтобы раздувать один инфоповод, чтобы «заглушить вонь» от другого. В этом смысле российские СМИ, уверяют пользователи, все больше напоминают ту самую «четвертую власть», которой они и должны быть. В результате продолжительных дискуссий пользователи пришли к выводу, что в качестве «вони» выступает как раз-таки пенсионная реформа, а регулярно поддерживаемые различные политиками, вроде Володина, заявления, только настраивающие народ против, усложняют СМИ задачу. Все недавние скандалы с госпитализацей Кобзона, разводом Петросяна со Степаненко, высказывания Вайкуле и даже свадьба Поклонской отвлекают население от действительно животрепещущих тем и вопросов, от которых зависит дальнейшая жизнь россиян.

«Спустя все это время у меня сложилось мнение, что организаторами пенсионной реформы являются вовсе не российские чиновники, а Госдеп США, ведь все основы государственности она разваливает также замечательно, как бы этого хотелось американцам. Потому совсем немудрено, что пресса любыми методами пытается отвести внимание от проблемы и заставить народ обсуждать Вайкуле, Петросяна и прочих», - говорится в обсуждении.

Стоит напомнить, что Вячеслав Володин, спикер Госдумы, накануне заявил о том, что государственные пенсии и вовсе будут отменены, потому как бюджет испытывает существенные проблемы.

Николай Офицеров