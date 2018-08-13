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| | «Безумные меры»: «ВКонтакте» рассказала, как будет защищать пользователей от уголовных дел

«Безумные меры»: «ВКонтакте» рассказала, как будет защищать пользователей от уголовных дел

Сегодня, 18:31

Гендиректор Андрей Рогозов сообщил, что соцсеть будет скрывать список тех, кто сделал репост записи. Новая функция будет введена в ближайшие две недели.

 

Недавно выяснилось, что администрация социальной сети «ВКонтакте» активно сотрудничает с полицией и спецслужбами и передает им данные пользователей. Только за последний год зафиксировано более 100 таких случаев. СМИ выяснили, что «ВКонтакте» передает правоохранителям список IP-адресов, с которых человек заходили на определенный аккаунт, дату и время активности историю изменения пароля, логина и имени владельца страницы, и даже данные обо всех сменах привязанных к аккаунту номеров телефонов.

Сегодня, 13 августа, гендиректор соцсети Андрей Рогозов объявил, что администрация «ВКонтакте» приняла решение защищать своих пользователей, так как понимает, что из-за сотрудничества с полицией популярность соцсети может упасть. При этом он отметил, что компания должна выполнять законодательство РФ, поэтому они решили пойти на «безумные меры»: «ВКонтакте» будет защищать пользователей от уголовных дел с помощью новой функции скрытого списка репостов. Просмотреть имена тех, кто сделал репост сможет только автор записи, остальные будут видеть только общее количество. Нововведение начнет работать в ближайшие две недели.


Виктория Озерова
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