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| | «За репосты больше не посадят»: «ВКонтакте» готовит самую важную реформу приватности последних лет

«За репосты больше не посадят»: «ВКонтакте» готовит самую важную реформу приватности последних лет

Сегодня, 15:52

Руководители социальной сети «ВКонтакте» задумались о безопасности пользователей. Сотрудники правоохранительных органов неоднократно привлекали юзеров к ответственности за неугодные власти репосты.

 

Администрация виртуального ресурса хочет положить конец вмешательству полиции в дела пользователей. «ВКонтакте» готовит самую важную реформу приватности последних лет, в рамках которой в ближайшие пару недель уберут показ лиц, репостящих записи. В итоге доступным для сторонних наблюдателей станет имя исключительно автора сообщения. В скором будущем социальная сеть обеспечит полную приватность страниц пользователей. Просмотреть информацию на них смогут только люди, являющиеся друзьями.

Многие юзеры жалуются, что «ВКонтатке» и прочие виртуальные ресурсы представляют собой бесценный источник сведений для правоохранителей и других лиц, желающих добыть данные о конкретном человеке. Руководители социальной сети хотят решить эту проблему, дыбы впредь не возникало подобных претензий.


Домбровский Сергей
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