WikiLeaks вызвали в суд через Twitter

WikiLeaks и другие некоммерческие организации обвиняются в связи с правительством России, пособничестве президентской кампании Дональда Трампа и вмешательством в выборы США.

10 августа адвокаты Демократического национального собрания (ДНС) подали в суд на группу хакеров WikiLeaks и ряд других некоммерческих организаций, занимающихся сбором и публикацией секретной информации. Документы из анонимных источников появляются вследствие утечек и инсайдерской работы. Вызвать представителей обвиняемой стороны было решено через Twitter. Адвокат ДНС Коэн Милштейн специально создал аккаунт в социальной сети.

В гражданском иске рассматривается факт вмешательства в президентские выборы в Америке и работа с правительством России. Федеральный суд в Манхэттене в прошлом месяце несколько раз отправлял письмо на электронную почту WikiLeaks, но безрезультатно. Тогда адвокаты решили действовать через социальные сети. Хотя повестка через Twitter не является официальным документом, в Америке уже был подобный прецедент. Окружной суд США в Северном округе Калифорнии постановил, что ответчика можно уведомить через социальные сети только в случае их активного использования.

Яна Белова