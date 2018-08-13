«Яндекс» будет доставлять еду по Челябинску

Приобрести пищу можно через мобильное приложение или сайт. Программа покажет, какие есть рядом заведения и их условия работы.

Сервис заказа еды из заведений общественного питания «Яндекс.Еда» начал свою работу в Челябинске. С Интернет-компанией в данном направлении работают уже 40 кафе и ресторанов. В их числе: кулинария «Три колобка», «японский ресторан «Территория Суши», ряд пиццерий, ресторан китайской кухни Gong и другие.

Цена заказа состоит из стоимости блюд и доставки. Минимальная сумма зависит от ресторана: у одних самое дешевое блюдо может стоить 400 рублей, у других от 700 и выше. Заказать еду можно с помощью мобильного приложения, а оплатить наличными или банковской картой. Через время перечень заведений будет увеличен.

Ранее сообщалось, что еду в пиццерии Pizza Hut столицы Южной Кореи Сеула станет разносить официант-робот. Механизм напоминает складывающийся столик, за год он сможет разнести до 20 килограммов пищи.

Никита Готский