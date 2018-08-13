AliExpress блокирует аккаунты клиентов из России за споры с продовцами

По законам магазина, клиент может поспорить с реализатором в случае обнаружения брака в приобретаемой продукции.

Урегулировать вопрос обе стороны могут полным или частичным возвратом стоимости покупки. В последнее время число таких конфликтов стало больше. Администраторы маркета заметили огромное количество русскоязычных роликов, где авторы повествуют, как можно обмануть продавцов AliExpress и получить продукцию торговой точки бесплатно.

После этого магазин принялся блокировать аккаунты российских потребителей, на счету которых много споров с сотрудниками компании. AliExpress блокирует инициалы и адрес проживания клиента при занесении его данных в черный список.

Ранее появилась информация, что на AliExpress можно приобрести 20 аксессуаров людям, желающим приятно провести лето дома, не сумев уехать в отпуск. В перечень приятных «штук» попали чехол для смартфона, мультитул, ионизатор воздуха, контейнер для белья, объемный ланчбокс и многое другое.

Никита Готский