Хакеры смогли взломать банковские реквизиты пользователей

Киберпреступники взламывали маршрутизаторы, а юзеры далее попадали на фейковые сайты финансовых структур и предоставляли им приватные данные.

Чтобы украсть банковские реквизиты людей, хакеры применяли эксплоит, при помощи которого меняли параметры DNS определенных модемов и маршрутизаторов, что давало им возможность перенаправить пользователей на поддельные порталы банков. Вкладчики, ничего не подозревая, выдавали злоумышленникам учетные данные. Фейковые сайты смотрелись как настоящие, от юзеров требовалось сообщить о реквизитах, в том числе номер телефона и PIN-код карты. Выдать хакеров могло лишь оповещение о незащищенном соединении.

Ранее США обвинили кибершпионов из РФ в попытке поссорить НАТО и Швецию. Так, два года назад хакеры якобы взломали шведские новостные порталы, дабы оказать воздействие на сотрудничество с Альянсом. Они получили доступ к сайтам, где продвигали лже-данные, порочащие блок.

Никита Готский