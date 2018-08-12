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| | Многие устройства на Android имеют бреши в прошивке еще с завода

Многие устройства на Android имеют бреши в прошивке еще с завода

Сегодня, 15:00

Исследователи нашли ряд ошибок в гаджетах, которыми могут воспользоваться хакеры для взлома данных.

 

Многоисленные смартфоны, планшеты, ноутбуки и компьютеры компаний ASUS, ZTE и LG поставляются на рынок с вредоносным кодом OC Android, с помощью которого хакеры могут с легкостью взломать и завладеть личными данными миллионов пользователей продукции вышеупомянутых корпораций. В настоящий момент инженеры этих фирм работаю над устранением багов, которые могут спровоцировать кражу приватной информации их покупателей.

По словам сотрудников фирмы Kryptowire, занимающейся кибербезопасностью, вышеуказанные уязвимости «истекают» из Android, и позволяют преступникам настраивать код и далее менять помехи и внедрять новые версии операционной системы. Это также приводит и к ухудшению безопасности смартфонов, планшетов и компьютеров. Многие юзеры записывают на технику личные приложения, что только на руку хакерам, пользующихся программными ошибками подобных самодельных элементов.

Один из негативных примеров нашелся в смартфоне ASUS Zenfone V Live. Специалисты обнаружили в нем ряд пробелов в коде, из-за чего пользователи рисковали потерять личные сведения в контактах и текстовых сообщениях, которыми могли почти беспрепятственно завладеть хакеры. Позже компании заверили специалистов, что справились с ошибками, но вопрос о безопасности новых обновлений для OC Android по-прежнему остается открытым.


Никита Готский
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