Со сценами насилия: Facebook принял презентацию Samsung за видео для взрослых

Помимо этого, на размещенных в социальной сети скриншотах можно увидеть, что социальная сеть предостерегает пользователей от просмотра.

Согласно представленному фото, трансляция презентации Samsung принимается за видео для взрослых, в котором могут содержаться сцены насилия, а также контент, тяжелый для восприятия. С чем это связано, не объясняется.

Сразу же в комментариях к данному забавному скриншоту начали появляться комментарии, которые, вероятнее всего, публиковали хейтеры Samsung, которые отмечали, что они почувствовали себя после просмотра трансляции будто после просмотра произведения, в котором как раз-таки содержатся «сцены насилия» и «тяжелое для восприятия видео».

Когда решил посмотреть презентацию Samsung Galaxy Note9 ???? pic.twitter.com/GXyAhlJzuk — Денис Комилавочников (@komilavochnikov) August 10, 2018

Стоит отметить, что вчера прошла презентация флагмана от Samsung Galaxy Note 9, который стал одновременно и самым мощным девайсом компании, и самым дорогим. Многие посчитали, что устройство все же стоит своих денег, а другие отметили, что Samsung пытается превратить свой бренд в Apple от мира Android-смартфонов, что сообщество встречает крайне негативно.

Николай Офицеров