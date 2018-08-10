«Сало на голове и лицо мужицкое»: Пользователи попросили Волочкову не показывать обвисшую грудь

Мнения

«Сало на голове и лицо мужицкое»: Пользователи попросили Волочкову не показывать обвисшую грудь

Балерине посоветовали нарастить ресницы, чтобы лицо выглядело более женственным.

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

От Редактора

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

 Последовательность эмодзи, которую официальный представитель российского МИД разместила у себя на

Сюжеты:

Цитатами из Библии, Торы и Корана пугали сотрудников МВД за взятки Свитеры с пенисами единорога стали хитом в США Леди Гага и Брэдли Купер вместе позировали для обложки журнала Со сценами насилия: Facebook принял презентацию Samsung за видео для взрослых Apple не останавливается: В Сети разгорается скандал из-за продолжающихся перегревов iPhone Похожа на маму: Кайли Дженнер показала подросшую дочь Названа дата прощания с режиссером Дмитрием Брусникиным В Подмосковье умерла отравившаяся бабушкиными таблетками трехлетняя девочка Экологи: Над Черным морем нависла угроза экологической катастрофы Google облегчит жизнь многим знаменитостям Цымбалюк-Романовская показала новый снимок с онкобольной матерью Новый Samsung Galaxy Note 9 спасёт пользователя от неудачных фото
| | Со сценами насилия: Facebook принял презентацию Samsung за видео для взрослых

Со сценами насилия: Facebook принял презентацию Samsung за видео для взрослых

Сегодня, 15:04

Помимо этого, на размещенных в социальной сети скриншотах можно увидеть, что социальная сеть предостерегает пользователей от просмотра.

Согласно представленному фото, трансляция презентации Samsung принимается за видео для взрослых, в котором могут содержаться сцены насилия, а также контент, тяжелый для восприятия. С чем это связано, не объясняется.

Сразу же в комментариях к данному забавному скриншоту начали появляться комментарии, которые, вероятнее всего, публиковали хейтеры Samsung, которые отмечали, что они почувствовали себя после просмотра трансляции будто после просмотра произведения, в котором как раз-таки содержатся «сцены насилия» и «тяжелое для восприятия видео».

Стоит отметить, что вчера прошла презентация флагмана от Samsung Galaxy Note 9, который стал одновременно и самым мощным девайсом компании, и самым дорогим. Многие посчитали, что устройство все же стоит своих денег, а другие отметили, что Samsung пытается превратить свой бренд в Apple от мира Android-смартфонов, что сообщество встречает крайне негативно.


Николай Офицеров
Новости по теме
Samsung скопирует самую бесполезную функцию iPhone X
Samsung скопирует самую бесполезную функцию iPhone X

Топ-менеджеры Samsung решили добавить самую мало востребованную функцию iPhone X. Об этом накануне презентации Samsung Galaxy S9 сообщил компетентный источник…

Роскомнадзор потребовал у Facebook информацию о договорах с производителями смартфонов
Роскомнадзор потребовал у Facebook информацию о договорах с производителями смартфонов

В частности, федеральную службу интересуют соглашения социальной сети с компанией Apple, Samsung, а также Microsoft.

Смартфон Samsung Galaxy S10 «засветился» в Сети
Смартфон Samsung Galaxy S10 «засветился» в Сети

 Предполагаемые снимки будущего почти безрамочного гаджета заметили внимательные зрители на видео с презентации Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus, прошедшей…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости