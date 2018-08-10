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| | Google облегчит жизнь многим знаменитостям

Google облегчит жизнь многим знаменитостям

Сегодня, 13:00

Google объявил о запуске нового приложения для знаменитостей, в котором известные люди будут иметь возможность отвечать на вопросы о себе.

Сервис Cameos, ставший частью платформы Posts on Google, даёт возможность некоторым людям и компаниям издавать сообщения о себе сразу в поисковик. Программа доступна не всем, для её использования необходимо получить приглашение.
Приложение создано для тех, кто находится в центре внимания. Публичным личностям часто нужно отвечать на одни и те же надоедливые вопросы. Но с помощью Cameos они смогут записывать видео-ответы, которые будут храниться в архивах Google. И когда кто-то решит в поисковике набрать какой-то из часто задаваемых вопросов, то первой же ссылкой алгоритм выдаст один из таких видео-ответов, записанных ранее.

По началу круг пользователей сервиса был очень узок. В него входили только самые известные представители шоу-бизнеса и спорта. Но сейчас Google расширил этот диапазон, добавив в него многих бизнесменов и музыкантов. Планируется сделать сервис доступным для всех популярных людей, например топовых блогеров.


Святослав
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