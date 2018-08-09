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| | Эксперт уличил холдинг Mail.ru Group в противодействии Конституции РФ

Эксперт уличил холдинг Mail.ru Group в противодействии Конституции РФ

Сегодня, 21:14

Это проявилось в том, что компания предложила декриминализовать несколько частей уголовного кодекса РФ и объявить амнистию для тех, кого уже осудили за лайки и репосты в социальных сетях.

 

Речь идет об осужденных по 280 и 282 статьям КУ РФ. Это, по мнению председателя АНО «Центр Исследований, Сохранения, Поддержки и Развития Евразийства» Юрия Самонкина, является нарушением российского законодательства и противодействием Конституции РФ. Э ксперт добавил, что все эти люди получали окончательный приговор только после того, как были пройдены все инстанции. В силу этого неправомерность вердиктов исключается. Самонкин подчеркивает, что холдинг Mail.ru Group в принципе не имеет права вмешиваться в процедуру соблюдения законности.

Эксперт также уличил руководство компании в юридической неграмотности и пояснил, что законодательная и судебная власть согласно Конституции РФ друг с другом не связаны. Это значит, что за порядком и сохранностью законодательства должны наблюдать разные палаты парламента. И в их число не входит Mail.ru Group. Самонкин напомнил, что контроль над соблюдением законодательства по части противодействий терроризму и экстремизму осуществляет Роскомнадзор.

Он же должен пресекать подготовку экстремизма и терактов. А в подконтрольной холдингу соцсети «ВКонтакте» сотрудники РКН наблюдали большое количество постов и сообщений, подпадающих под запрещенные статьи. Соблюдение законов, по словам председателя, обеспечит порядок и толерантность. А попустительство лайков и репостов запрещенных публикаций только усугубит ситуацию и спровоцирует необратимую ситуацию.


Дарья Светозарова
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