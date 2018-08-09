Немецкий блогер показал «самое раздражающее в мире видео»

Для этого он использовал пять яиц, арбуз, алоэ, большой молоток, воздушный шарик и порошок.

Немецкий блогер Luksan Wunder показал в YouTube «самое раздражающее в мире видео», созданное на базе знания психологии и реакции людей на внешние раздражители. При просмотре ролика у зрителя возникает непонятное волнение. На экране по сути ничего плохого не происходит, но непонятное чувство дискомфорта появляется. Прежде этот эффект использовал в своей работе известный фотограф Аарон Тилли. При просмотре снимков или роликов, где вот-вот должно произойти неприятное событие у человека появляется тревожность. Такое состояние связано с выбросом адреналина в кровь. Организм готовится к чему-то плохому, давая человеку знать об этом.

Немецкий блогер Luksan Wunder представил видео, где изображены яйца, подвешенные на веревочке. При этом одно раскачивается и должно столкнуться с остальными, но этого не происходит. Также зритель увидит алоэ с колючками и воздушный шарик, который должен приземлиться на это растение, но пользователи этого не видят. Молоток просто обязан коснуться тела лежащего на спине мужчины, но опять юзеры сталкиваются с обманом. Этот инструмент пытаются применить для разбивания арбуза, но этого тоже не происходит.

Домбровский Сергей