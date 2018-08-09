Обнаруженная уязвимость в WhatsApp позволяет корректировать чужие сообщения

Технические специалисты компании Check Point Research обнаружили в мессенджере WhatsApp серьезную уязвимость. Она позволяет киберзлоумышленникам корректировать чужие сообщения и распространять ложные сведения.

Хакеры могут взять цитату в групповом или приватном чате и исковеркать ее по своему усмотрению. В итоге смысл беседы полностью изменится. Перехватив и отредактировав сообщение кибермошенники вводят в заблуждение пользователей WhatsApp. У них создается впечатление, будто автор отправил текст с другим смыслом, а на самом деле изначально он имел иное содержание. В результате хакеры получают возможность управлять сознанием юзеров.

На данный момент по всему насчитывается более полтора миллиарда пользователей WhatsApp. Все они являются потенциальными жертвами киберзлоумышленников. На данный мессенджер жалуются власти некоторых стран. Например, в Индии местные жители убили мужчину, так как получили через это приложение сообщение, что он изнасиловал ребенка. Человек пострадал, а информация оказалась ложной.

Домбровский Сергей