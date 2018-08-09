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| | В Telegram найдена разрушающая анонимность уязвимость

В Telegram найдена разрушающая анонимность уязвимость

Сегодня, 09:29

Все данные можно узнать через никнейм пользователя. Об этом заявили представители Центра исследований легитимности и политического протеста.

 

Они создали уникальную программу-деанонимайзер, с помощью которой можно исключительно отталкиваясь от имени юзера Telegram узнать его номер мобильного телефона. Возможным это стало из-за обнаруженной в мессенджере уязвимости, которая, по сути, разрушает анонимность и все «идеалы», так яро отстаиваемые Павлом Дуровым.

Руководитель центра Евгений Венедиктов утверждает, что уязвимость удалось найти, проводя анализ API – части программного интерфейса знаменитого мессенджера, которым на сегодняшний день пользуется уже более 200 миллионов человек по всему миру.

«Мы смогли установить, что в мессенджере имеется уязвимость, которая позволяет раскрывать номера мобильных пользователей», - заявил Венедиктов, добавив, что разработанная программа по деанонимизации уже делает все необходимое для того, чтобы разыскивать пользователей, если от МВД или ФСБ поступает соответствующий запрос.

Принцип работы системы «Криптоскан» состоит в том, что программа делает соответствующий запрос с необходимым юзернеймом в Telegram. Приложение после этого выдает все недостающие данные, которые могут потребоваться от конкретного пользователя, в том числе номер телефона, ID, имя и фамилию.


Николай Офицеров
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