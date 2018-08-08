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Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

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Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

На сегодняшний день девайс доступен по цене от $ 139.99. 

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| | Одноразовая скидка на eBay сэкономит до 100 долларов

Одноразовая скидка на eBay сэкономит до 100 долларов

Сегодня, 19:04

9 августа до 21:00 любой покупатель может воспользоваться скидкой на 15%.

 Популярная площадка для интернет-магазинов eBay объявила про новую акцию, воспользоваться которой можно будет 9 августа до 21:00 по московскому времени. Одноразовая скидка на eBay сэкономит до 100 долларов при заказе товаров, стоимость которых превышает 25 долларов. Для того, чтобы воспользоваться скидкой, следует ввести промо-код PRONTO15 на сайте eBay.

Скидка распространяется на любые товары, представленные в интернет-магазинах сайта, однако воспользоваться ею можно будет только один раз и только 9 августа.

Это может быть последний шанс приобрести товар с зарубежного сайта до того, как на него в России ведут государственную пошлину. Если сейчас граждане РФ могут практически без каких-либо ограничений заказывать товары с таких сайтов как AliExpress, eBay и Amazon суммой до 1000 евро, то с 1 ноября текущего года ситуация измениться. Именно с ноября все покупки в интернет-магазинах будут облагаться налогом в 30%.


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