9 августа до 21:00 любой покупатель может воспользоваться скидкой на 15%.

Популярная площадка для интернет-магазинов eBay объявила про новую акцию, воспользоваться которой можно будет 9 августа до 21:00 по московскому времени. Одноразовая скидка на eBay сэкономит до 100 долларов при заказе товаров, стоимость которых превышает 25 долларов. Для того, чтобы воспользоваться скидкой, следует ввести промо-код PRONTO15 на сайте eBay.

Скидка распространяется на любые товары, представленные в интернет-магазинах сайта, однако воспользоваться ею можно будет только один раз и только 9 августа.

Это может быть последний шанс приобрести товар с зарубежного сайта до того, как на него в России ведут государственную пошлину. Если сейчас граждане РФ могут практически без каких-либо ограничений заказывать товары с таких сайтов как AliExpress, eBay и Amazon суммой до 1000 евро, то с 1 ноября текущего года ситуация измениться. Именно с ноября все покупки в интернет-магазинах будут облагаться налогом в 30%.