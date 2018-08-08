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| | Редизайн Snapchat оттолкнул миллионы юзеров

Редизайн Snapchat оттолкнул миллионы юзеров

Сегодня, 12:43

Приложение по обмену сообщениями Snapchat получило новый вид, который пришелся по вкусу далеко не всем. Во втором квартале число пользователей программы снизилось со 191 до 188 миллионов человек.

 

Редизайн Snapchat оттолкнул множество юзеров, поскольку не понравился людям. Исполнительный директор Эван Шпигель убеждает, компания улучшает приложение, прислушиваясь к мнению пользователей. После обновления дизайна Snapchat прошло порядка шести месяцев. За это время появилась петиция с 1,2 миллионами подписей и требованием вернуть прежний вид приложения, так как после нововведений программа стала менее удобной. Зато популярность инструмента по измерению эффекта рекламы Snap Pixel стремительно растет. После возникновения бета-версии ее применяли более 100 миллиона раз.

Сокращение пользовательской базы не повлияло на экономические показатели Snapchat. Организация увеличила выручку на 44%. Теперь она составляет 262 миллиона долларов. Расходы за квартал удалось уменьшить на 20%.


Домбровский Сергей
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