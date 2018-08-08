Пользователи столкнулись со сбоями в работе Google

Информация об этом следует из данных, которыми поделился мониторингового сервиса Downdetector.

Если верить указанной информации, то самый пик сбоев был отмечен в районе 22 часов, когда количество жалоб перешагнуло отметку в 342. Половина пользователей в этот момент начала сталкиваться с проблемами со входом в систему, а еще половина не имели доступа к поиску от Google.

Карта сервиса указывает на то, что основной поток жалоб приходится на жителей Соединенных Штатов. В основном, это Нью-Йорк, Майами, Даллас, Чикаго, Вашингтон. Помимо США жалобы довольно часто поступают из Лондона, Торонто, Москвы и ряда европейских городов. Журналисты уже обратились в пресс-службу компании Google, где им рассказали о том, что они располагают всеми необходимыми сведениями относительно имеющихся проблем и работают над их скорейшим устранением.

Не так давно, 3 августа, пользователи также сообщили о том, что в работе крупнейшей в мире социальной сети Facebook также наблюдались весьма серьезные проблемы. Возникать они начали не только с поисковой системой, но также и с почтой, и прочими связанными с ними ресурсами.

Николай Офицеров