Флаг неизвестного государства «Пофигсойдонии» уморил пользователей сети

Все дело в дорожной разметке, а точнее, так называемой «зебре».

В сети появилось изображение разметки пешеходного перехода – «зебры» - при нанесении которой помешал листик. Таким образом получилось изображение, напоминающее флаг неизвестного государства. В связи с этим пользователи шутливо отметили, что это флаг «Пофигсойдонии», намекая на принцип, которым пользовались рабочие: «Пофиг, и так сойдёт».

Хотя, следует признать, есть большая вероятность, что рабочие тут не причем, и данный результат получился благодаря уличным художникам.