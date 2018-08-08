В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Мнения

В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Ранее фанаты считали, что актер может оказаться в могиле.

Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

От Редактора

Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

На сегодняшний день девайс доступен по цене от $ 139.99. 

Сюжеты:

После 10 лет попыток математики решили нелинейное интегральное уравнение Флаг неизвестного государства «Пофигсойдонии» уморил пользователей сети Apple стала заложницей в торговой войне между США и Китаем Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO «Папина доча»: Поклонники Эминема назвали рэпера «токсичным» родителем «Удовлетворил на миллиард»: Джигурда получил огромное наследство «Любовница» Петросяна: Как помощница стала мультимиллионершей и пассией юмориста В новом выпуске Дудь рассказал о телеведущем Сергее Супоневе Вероятно любит «скорость»: Избивший Сэми Насери считает, что звезда «Такси» был под наркотиками Певец Александр Буйнов встретился с волонтерами штаба Сергея Собянина Имущество Петросяна и Степаненко арестовано на время бракоразводного процесса Врачи рассказали о послеоперационном состоянии звезды «Такси» Сами Насери
| | Флаг неизвестного государства «Пофигсойдонии» уморил пользователей сети

Флаг неизвестного государства «Пофигсойдонии» уморил пользователей сети

Сегодня, 09:24

Все дело в дорожной разметке, а точнее, так называемой «зебре».

 

В сети появилось изображение разметки пешеходного перехода – «зебры» - при нанесении которой помешал листик. Таким образом получилось изображение, напоминающее флаг неизвестного государства. В связи с этим пользователи шутливо отметили, что это флаг «Пофигсойдонии», намекая на принцип, которым пользовались рабочие: «Пофиг, и так сойдёт».

Хотя, следует признать, есть большая вероятность, что рабочие тут не причем, и данный результат получился благодаря уличным художникам.


Новости по теме
Экспериментальная 3D-
Экспериментальная 3D-"зебра" в Казани напугала водителей и гаишников

В Казани появилась первая необычная разметка пешеходного перехода в формате 3D, которая не протянула и сутки. Трёхмерное изображение напугало как водителей,…

На митинге в Греции сожгли флаг США
На митинге в Греции сожгли флаг США

Во время митинга в Греции его участники сожгли знамя США. Антивоенная акция состоялась вчера вечером в Афинах.

Дональд Трамп в военной форме и с пулеметом в руках испугал американцев
Дональд Трамп в военной форме и с пулеметом в руках испугал американцев

 Соответствующее изображение появилось в Instagram-аккаунте Дональда Трампа-младшего. Так он поздравил жителей США с Днем независимости.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости