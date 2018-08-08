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| | Google улучшит сервис YouTube Music

Google улучшит сервис YouTube Music

Сегодня, 05:40

Обновления сервиса YouTube Music станут появляться каждые две недели. В скором времени он получит поддержку SD-накопителей.

 

Технологический гигант Google собирается улучить функциональные возможности сервиса YouTube Music. Он недавно начал работать в России и еще в 18 странах. В приложении пользователям предлагают альбомы и композиции различных музыкальных исполнителей. После обновлений у юзеров появится возможность регулировать качества звука в потоковом воспроизведении и при загрузке. Google намерена подкорректировать положение с подпиской на видеоканал артиста.

Имеются платная и бесплатная версии YouTube Music. Первая представляет собой полноценный стриминг. Песни можно прослушивать при выключенном мониторе. Их позволяется скачивать и таким образом избегать надоедливой рекламы. Бесплатная версия не дает права прослушивать мелодии при выключенном или свернутом экране. В итоге пользоваться ей удобно только на ноутбуке.


Домбровский Сергей
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