Журналистку задержали за фото со свастикой во «ВКонтакте»

Речь об Оюме Донгак из Тувы, которая размещала соответствующие снимки на просторах социальной сети.

Размещены фотографии были еще в 2014 году. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook. Журналистка утверждает, что ее пытаются обвинить в пропаганде фашизма за два архивных снимка из Германии времен Второй мировой, на которых фигурирует изображение свастики. На первом немцы машут флажками с соответствующей символикой. Данный снимок, за который задержали журналистку, являлся иллюстрацией к интервью журналиста Артура Соломонова с немкой Норой Насс о становлении режима в Германии тех времен.

Догнак пишет, что ей показывают только фотографии, которые прикреплены к записям. Ссылки на публикации журналистке, однако, не предоставили. Она попросила подписчиков найти эти записи, потому как не может использовать поиск через телефон.

Вскоре Оюма также сообщила, что полиция уже решает отправить ее в суд, или же спецраспределитель до назначения суда. Девушка подчеркивает, что возможности распечатать записи со своей страницы ей не дают. Также она опубликовала фотографию протокола, в котором написала, что не согласна с решением правоохранительных органов.

В участок ее вызвали, продолжила журналистка, якобы обманным путем, ведь оказалось, что руководитель местного отделения КПРФ Руслан Тамоев написал донос о том, что у Догнак поддельный диплом о высшем образовании.

Николай Офицеров