В Рунете на 86% снизилось число сайтов с агрессивной и раздражающей рекламой

За полгода объемы раздражающей рекламы сократились на 97%.

С февраля этого года «Яндекс» начал фильтровать показ некачественной рекламы в Рунете. Поэтому сейчас число сайтов с агрессивной рекламой снизилось на 86%. К такой рекламе относят полноэкранные баннеры. На сегодня «Яндекс.Браузер» блокирует около 90 тыс. агрессивных блоков рекламы. За полгода количество раздражающих реклам, заблокированных браузером, выросло до 3,5 млн. В феврале этого года «Яндекс» защищал около 1 млн пользователей от несносных форматов реклам. Сейчас такая защита нужна не больше 25 тыс. человек.

Снижение агрессивной рекламы подтверждают показатели «Метрики», а также поисковой программы «Яндекс». Поисковые запросы на скачивание блокировщиков реклам снизились на 18%, а на установку программ-блокировок – на 22%.

«Яндекс» не останавливается и продолжает борьбу с агрессивным форматом реклам, поскольку создатели раздражающих баннеров видоизменяют и трансформируют свои проекты, таким образом избегая блокировок.

Мирослава Донцова