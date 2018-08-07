Количество троянов-взломщиков банковских карт увеличилось в три раза

Речь идет конкретно о тех программах, с помощью которых могут быть похищены банковские данные граждан и их денежные средства.

В исследовании, которое финансировала и проводила «Лаборатория Касперского», удалось установить, что только за второй квартал года рост преступлений, связанных с троянами-взломщиками банковских карт вырос более чем в три раза, если сравнивать с первым кварталом 2018 года.

Трояны, в основной своей массе, используют так называемые фишинговые окна для того, чтобы осуществлять кражу сведений по банковской карте. Помимо этого, они занимаются воровством денег, применяя различные SMS-сервисы, среди которых мобильный банкинг. Принцип действия многих вирусов, однако, не меняется с годами.

Программа скачивается на телефон жертвы, а следом за этим начинает осуществлять подмену легального приложения на фейковое, разработанное самими хакерами, после чего начинает получать данные, которые дают доступ непосредственно к мобильному банку.

Николай Офицеров