Facebook требует от банков данные о счете пользователей

Определенная опция может демонстрировать клиентам их баланс и предупреждать о попытках незаконно завладеть их деньгами другими лицами.

Facebook длительное время проводил переговоры с ведущими банками США, попросив поделиться данными банковских счетов пользователей ради развития очередного функционала приложения. Интернет-компания стремится быть платформой, где потребители смогут покупать и продавать услуги и товары, кроме общения с друзьями. Разработка такой базы возможна при наличии программы Facebook Messenger.

Одно из кредитных учреждений прекратило переговоры с Facebook, опасаясь утечки персональной информации. Банки также не намерены предоставлять собственные сведения компании в связи с желанием привлечь больше клиентов в свои цифровые приложения.

Прежде в интернете появился скриншот сервиса знакомств от соцсети. На картинке видно, как при выборе партнера юзерам станут доступны мужской, женский и небинарный гендер, а также «трансгендерный мужчина» и «трансгендерная женщина». Посещать сервис смогут лишь свободные от отношений люди с аналогичным положением в соответствующей графе.

Никита Готский