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| | Роскомнадзор переступил грань дозволенного во время борьбы с Telegram

Роскомнадзор переступил грань дозволенного во время борьбы с Telegram

Сегодня, 10:28

Такой вывод можно сделать после ознакомления с предоставленной прокуратурой информации в Таганский суд Москвы.

 

Роскомнадзор переступил грань дозволенного во время борьбы с мессенджером Telegram, поскольку служители Фемиды не разрешали ведомству полностью блокировать приложение. Суд рекомендовал ограничить доступ к семи аккаунтам, рекламирующим терроризм. Еще четыре ресурса в Telegram приостановили деятельность из-за публикации данных об обходе блокировок. Полное ограничение доступа к мессенджеру является незаконным.

Роскомнадзор же переступил грань дозволенного и пытается заблокировать аккаунты большинства рядовых пользователей. В суде абстрагируются от этого решения, советуя обращаться с вопросами непосредственно к работникам ведомства. Роскомнадзору никто не разрешал блокировать обычных юзеров, он самостоятельно сделал этот шаг. Компания «Живая фотография» подала заявление в суд с требованием признать действия ведомства незаконными и разблокировать страницу организации.


Домбровский Сергей
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