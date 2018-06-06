Хакеры украли персональные данные 100 000 000 пользователей соцсети MyHeritage

Конфиденциальную информацию киберпреступники получили путем взлома системы ресурса. Вскоре данные «всплыли» на одном из сторонних серверов.

Представители соцсети уверяют, что им неизвестно, использовались ли персональные данные 100 000 000 пользователей еще где-либо. Портал MyHeritage испольтзуется для создания генеалогического древа и выяснения родственных связей. При этом при наличии анализа ДНК можно определить, к какой этногруппе принадлежат прародители юзера и даже вычислить регион.

Ранее специалисты зафиксировали целый ряд кибератак на финансовые предприятия США и IT-компании посредством файлов Word.

Дарья Светозарова