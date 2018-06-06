Данную возможность предоставит проект Arzamas и «Яндекс». Отметим, что проект будет запущен в честь празднования 219-летия поэта.

Сообщается, что мобильный помощник «Алиса» будет цитировать Пушкина. После того, как пользователь произнесет фразу «включить разговор с поэтом» или «включить Пушкина», помощник анализирует слова и из своей базы выбирает подходящие по смыслу цитаты из произведений классика или из его писем. Пресс-служба «Яндекса» проинформировала, что алгоритм работает с помощью машинного обучения, такого, который задействован в поисковых системах.

Напоминаем, что 15 марта «Алису», которая была доступна только как приложение, встроили в «Яндекс. Браузер». Мобильный помощник может даже вызвать такси. Для этого пользователю необходимо озвучить команду и назвать адрес.

Анна Котова