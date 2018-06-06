Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

Мнения

Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

 Девушка рассказала, что после бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри, комплименты о сходстве с

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

От Редактора

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

"Прежде чем выливать ушат грязи, попробуйте так сделать для начала".

Сюжеты :

Учёные не могут объяснить странные звуки из ледяной скважины в Антарктиде Сельский креатив: Житель Чебановки вмуровал BMW в стену гаража Ученые обнаружили туберкулез возрастом в 245 млн лет Новосибирские «пышки» в ураган сели на шпагат для эротичного клипа Владимир Путин заявил, что страны, ведущие санкции против России, страдают от них же Спортивный ведущий объяснил, почему Киев пугает украинцев ЧМ-2018 Коля Спиридонов из «Ликвидации» угрожал матери расправой Facebook запустила приложение «живое караоке» Porsche Macan 2019 получит более мощные моторы Инстинкты на максимум: Армия США подскажет лучшее время для потребления кофе Украинские пограничники признали своё бессилие в Азовском море Китайские инженеры создали ботинки-гироскутеры
| | Facebook запустила приложение «живое караоке»

Facebook запустила приложение «живое караоке»

Сегодня, 09:22

Компания намерена соперничать с сервисом musical.ly, который также предоставляет возможность петь любимые треки в такт знаменитым исполнителям.

Соцсеть Facebook запустила новое приложение с функцией «живое караоке» под названием Lip Sync Live. Программа позволяет пользователям вести трансляцию своего исполнения известных композиций, к которой могут подключаться многие юзеры одновременно. Трансляция может вестись для списка пользователей, которые находятся в «Друзьях» в аккаунте соцсети, так как программа связана с учётной записью Facebook. Данное приложение является попыткой Facebook привлечь в соцсеть более юную аудиторию и составить конкуренцию знаменитому сервису musical.ly, с помощью которого также можно спеть в режиме Lip sync.

Во время тестирования приложения Lip Sync Live пользователям сразу будут доступны сотник популярных композиций, включая треки God's Plan рэпера Дрейка, Welcome to The Jungle от легендарной группы Guns N Roses, Happier музыканта Ed Sheeran и многие другие.


Александр Вест
Новости по теме
Facebook выпустил для подростков приложение Lifestage
Facebook выпустил для подростков приложение Lifestage

Всемирно известная соцсеть Facebook выпустила для подростков новое мобильное приложение Lifestage. Данный сервис позволяет пользователям сети делиться между

Facebook портировал приложение для знаменитостей на Android
Facebook портировал приложение для знаменитостей на Android

Соцсеть Facebook наконец выпустила приложение Facebook Mentions для операционной системы Android. Ранее оно было доступно только владельцам устройств на iOS.

Соцсеть Facebook запустила поиск по записям пользователей
Соцсеть Facebook запустила поиск по записям пользователей

Представители соцсети Facebook запустили поиск по записям пользователей аккаунтов. Том Стоки, занимающий пост директора по продукт-менеджменту, сообщил о том,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Американская plus-size модель намерена стать популярнее Ким Кардашьян
Американская plus-size модель намерена стать популярнее Ким Кардашьян

 Джорджо Бейби утверждает, что ее пышные формы позволят ей обойти по популярности лидера по подпискам в Instagram.

Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал
Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал

 Секс-индустрия является самой крупной и прибыльной. Не только порно приносит прибыль, но и проституция, секс по телефону и другое.

«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой
«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой

  Однако не все пользователи положительно отреагировали на снимок. Некоторые написали, что от знаменитых поп уже тошно.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости