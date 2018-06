Facebook запустила приложение «живое караоке»

Компания намерена соперничать с сервисом musical.ly, который также предоставляет возможность петь любимые треки в такт знаменитым исполнителям.

Соцсеть Facebook запустила новое приложение с функцией «живое караоке» под названием Lip Sync Live. Программа позволяет пользователям вести трансляцию своего исполнения известных композиций, к которой могут подключаться многие юзеры одновременно. Трансляция может вестись для списка пользователей, которые находятся в «Друзьях» в аккаунте соцсети, так как программа связана с учётной записью Facebook. Данное приложение является попыткой Facebook привлечь в соцсеть более юную аудиторию и составить конкуренцию знаменитому сервису musical.ly, с помощью которого также можно спеть в режиме Lip sync.

Во время тестирования приложения Lip Sync Live пользователям сразу будут доступны сотник популярных композиций, включая треки God's Plan рэпера Дрейка, Welcome to The Jungle от легендарной группы Guns N Roses, Happier музыканта Ed Sheeran и многие другие.

Александр Вест