В России будут штрафовать за пользование анонимайзерами

Для обычных граждан санкция составит 5000 рублей, для должностных лиц 50 000, для юридических 500-700 тысяч. Могут пострадать и операторы за предоставление ссылок на заблокированные ресурсы.

Закон, обязывающий штрафовать нарушителей за использование анонимайзеров, приняла в третьем чтении Госдума. Ранее в Роскомнадзоре заявили, что организация смогла заблокировать 50 сервисов VPN, с помощью которых пользователи имели возможность отправлять сообщения, вести каналы и прочее в мессенджере Telegram.

В ноябре 2017 года в России приняли закон об ограничении работы анонимайзеров. Выбирают сервисы, подпадающие под его действие, сотрудники ФСБ. Роскомнадзор обязан отправлять анонимайзерам сообщение о подключении к ФГИС, если программа не реагирует на это, ее блокируют.

Никита Готский