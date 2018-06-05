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| | В России будут штрафовать за пользование анонимайзерами

В России будут штрафовать за пользование анонимайзерами

Сегодня, 21:23

Для обычных граждан санкция составит 5000 рублей, для должностных лиц 50 000, для юридических 500-700 тысяч. Могут пострадать и операторы за предоставление ссылок на заблокированные ресурсы.

 

Закон, обязывающий штрафовать нарушителей за использование анонимайзеров, приняла в третьем чтении Госдума. Ранее в Роскомнадзоре заявили, что организация смогла заблокировать 50 сервисов VPN, с помощью которых пользователи имели возможность отправлять сообщения, вести каналы и прочее в мессенджере Telegram.

В ноябре 2017 года в России приняли закон об ограничении работы анонимайзеров. Выбирают сервисы, подпадающие под его действие, сотрудники ФСБ. Роскомнадзор обязан отправлять анонимайзерам сообщение о подключении к ФГИС, если программа не реагирует на это, ее блокируют.


Никита Готский
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