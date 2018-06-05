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| | В России заработал платежный сервис WeChat Pay

В России заработал платежный сервис WeChat Pay

Сегодня, 20:08

Механизм является частью популярного чата WeChat. Сервис ориентирован на китайских граждан, желающих увидеть Россию.

 

Теперь WeChat Pay функционирует и в России. Платежная система Китая обзавелась партнером из РФ Sendy. В настоящий момент WeChat Pay доступен только для туристов из КНР, которые могут делать покупки на сумму 2,5 тысячи рублей, оплатить с помощью системы коммунальные услуги, проезд в такси и заказ пищи на дом, а также переводить деньги иным пользователям.

Любой юзер WeChat Pay обладает собственным кошельком, где для операции по оплате применяется автоматически меняющийся QR-код, что обеспечивает отличную безопасность операций. Всего WeChat Pay использует 900 миллионов, а РФ стала 17-й страной, где работает система.


Никита Готский
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