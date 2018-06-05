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| | Американская plus-size модель намерена стать популярнее Ким Кардашьян

Американская plus-size модель намерена стать популярнее Ким Кардашьян

Сегодня, 17:15

Джорджо Бейби утверждает, что ее пышные формы позволят ей обойти по популярности лидера по подпискам в Instagram.

 

Аккаунт американской plus-size модели становится популярнее с каждым днем и если даже бегло взглянуть на него, то можно понять, почему это происходит. Девушка действительно обладает выдающимися формами. Тем не менее, ее амбиции далекоидущие, ведь она планирует подвинуть с модельного Олимпа саму Ким Кардашьян, количество подписчиков которой перешагнуло отметку в 112 миллионов фолловеров.

Джоджо Бейби абсолютно не стесняется своих пышных форм и постоянно размещает на своей страничке в социальной сети фотографии откровенного характера. Пользователи сети предполагают, что имя девушки не настоящее, а является ее творческим псевдонимом. В своем Instagram Бейби рассказала о том, что ей 30 лет, родилась она в Канзасе, но на данный момент проживает в Лос-Анджелесе.

 

Работать в модельном бизнесе Бейби начала восемь лет назад. Пока что до уровня популярности Ким Кардашьян ей довольно далеко. Тем не менее, на ее аккаунт подписано 8 миллионов человек.


Николай Офицеров
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 Джорджо Бейби утверждает, что ее пышные формы позволят ей обойти по популярности лидера по подпискам в Instagram.

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