Житель Москвы подал в суд на Дудя за пропаганду наркотиков

Гендир «Простора» Роман Масленников обвинил его в пиаре потребления запрещенных веществ. Он усмотрел в интервью репортера педалирование данной тематики.

Масленников подал иск в суд на блогера Юрия Дудя за пропаганду наркотиков. По его словам, на канале журналиста имеется целый цикл бесед, в которых Дудь упоминает наркотические вещества и едва ли не идеализирует их. Масленников посчитал это пропагандой токсических веществ и незамедлительно подал на блогера в суд. Часть роликов Дудя начинались с предупреждения об опасности использования наркотиков.

Ранее Масленникову подал в суд на «Останкино» за «отупление населения». Он заявил, что постоянный просмотр ТВ-программ ухудшил его здоровье.

Никита Готский