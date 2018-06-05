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| | Эксперты назвали стадионы ЧМ-2018 с самым лучшим Интернетом

Эксперты назвали стадионы ЧМ-2018 с самым лучшим Интернетом

Сегодня, 15:33

«Ростов-Арена» попали в список лидеров по качеству всемирной «паутинки». Исследования проводились в 11 городах, где состоятся поединки.

 

Специалисты провели тестирование Интернета на стадионах ЧМ-2018 во время первых поединков, необходимых для испытания арен после реконструкции. Ростов расположился на третьей позиции вместе с Екатеринбургом. Самый быстрый интернет оказался в двух столицах: Москве и Петербурге.

Такой же эксперимент провели и в аэропортах городов, принимающих ЧМ-2018. Результат продемонстрировал, что наиболее оперативный Интернет в Казани и Ростове.

На время ЧМ-2018 авиаперевозчик «РусЛайн» запустит трансфер из Калининграда в Берлин и обратно. Время пути составит всего около 1,5 часа.


Никита Готский
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