Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

Мнения

Точная копия: Модель plus-size объявили двойником Меган Маркл

 Девушка рассказала, что после бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри, комплименты о сходстве с

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

От Редактора

Гениталиями наружу: Волочкова в новом шпагате превзошла сама себя

"Прежде чем выливать ушат грязи, попробуйте так сделать для начала".

Сюжеты :

Максим Галкин на отдыхе с детьми наслаждается отцовством Ученые: Дети могут вспоминать песни, услышанные во сне В Ростове мужчина выпал из окна туалета в полиции Начальника отдела собственной безопасности МВД Дагестана задержали в Москве Канье Уэст поведал о своем психическом заболевании Пассажиры Петербурга рассказали о потопе на станции «Бухарестская» В Индии археологи откопали древнюю колесницу «Горящий» НЛО сняли на видео над Новой Зеландией Очевидец снял на видео торнадо над Кировом Езда задним ходом закончилась дракой и смертью водителя Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал «Спасите, я тону!»: Звезда Playboy Мария Лиман предстала в образе спасателя Малибу
| | Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал

Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал

Сегодня, 14:25

Секс-индустрия является самой крупной и прибыльной. Не только порно приносит прибыль, но и проституция, секс по телефону и другое.

 

Статистика показала, что порно-отрасль является одной из прибыльных. Аналитики решили назвать несколько удивительных фактов о порно, о которых никто не знал. Отмечается, что каждый год во всем мире снимается 13 тысяч фильмов для взрослых, каждый из которых приносит автору примерно миллион долларов. За один год на порно-индустрии можно заработать намного больше, чем Google, Amazon и другие вместе взятые. На первом месте по данному направлению стоит США, а Германия на втором. В Северной Корее за просмотр порно, если узнают, казнят.

Около 50% всего интернет-контента связано с сексом. Ученые из Монреальского университета заявили, что впервые человек смотрит порно в возрасте 10 лет. Помимо этого, чаще всего данные фильмы просматриваются в будние дни с 9 до 17 часов. В завершение эксперты говорят, что женщины намного реже смотрят порно-фильмы, чем мужчины.


Анна Котова
Новости по теме
Google оставил работников секс-индустрии без порно
Google оставил работников секс-индустрии без порно

Волна недовольства работников секс-индустрии прокатилась по всему миру. Их порно-файлы исчезли с Google-диска.

Россиянка Алина Еременко впервые завоевала "Порно-Оскар"
Россиянка Алина Еременко впервые завоевала "Порно-Оскар"

Россиянка впервые получила «Порно-Оскар». До этого подобная премия не доставалась ни одной из актрис РФ «особого» жанра.

Во всем мире люди больше всего смотрят порно зимой
Во всем мире люди больше всего смотрят порно зимой

Статистика, предоставленная сайтом PornoHub, свидетельствует о том, что в этом году любители фильмов для взрослых были наиболее активны в январе, а реже всего

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал
Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал

 Секс-индустрия является самой крупной и прибыльной. Не только порно приносит прибыль, но и проституция, секс по телефону и другое.

«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой
«Мечта любого парня»: Александра Гозиас похвасталась аппетитной попой

  Однако не все пользователи положительно отреагировали на снимок. Некоторые написали, что от знаменитых поп уже тошно.

Игги Азалия снялась в провокационной фотосессии для известной марки белья
Игги Азалия снялась в провокационной фотосессии для известной марки белья

 27-летняя хип-хоп певица разместила на просторах своего Instagram серию фотографий, на которых она предстала в красном свете и максимально сексуальных позах.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости