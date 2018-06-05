Названы удивительные факты о порно, о которых никто не знал

Секс-индустрия является самой крупной и прибыльной. Не только порно приносит прибыль, но и проституция, секс по телефону и другое.

Статистика показала, что порно-отрасль является одной из прибыльных. Аналитики решили назвать несколько удивительных фактов о порно, о которых никто не знал. Отмечается, что каждый год во всем мире снимается 13 тысяч фильмов для взрослых, каждый из которых приносит автору примерно миллион долларов. За один год на порно-индустрии можно заработать намного больше, чем Google, Amazon и другие вместе взятые. На первом месте по данному направлению стоит США, а Германия на втором. В Северной Корее за просмотр порно, если узнают, казнят.

Около 50% всего интернет-контента связано с сексом. Ученые из Монреальского университета заявили, что впервые человек смотрит порно в возрасте 10 лет. Помимо этого, чаще всего данные фильмы просматриваются в будние дни с 9 до 17 часов. В завершение эксперты говорят, что женщины намного реже смотрят порно-фильмы, чем мужчины.

Анна Котова