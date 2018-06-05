Fortnite для Android занимается воровством данных банковских карт

Информацию об этом на своем ресурсе разместили представители Androidpolice.com. Помимо этого, под удар становятся также и многие персональные данные пользователей.

Издание сообщает, что все приложения с Fortnite являются фальшивкой, потому как сами создатели игры заявили, что для мобильных устройств игра действительно готовится, но ее релиз состоится летом 2018 года. Пресс-релиза с подтверждением, однако, пока не выходило.

Фейковые приложения отображаются по запросу в Google. Помимо этого их можно с легкостью найти на просторах YouTube. Разработчики некоторых фальшивок просто покупали себе рекламу на видеохостинге и заманивали доверчивых покупателей. После создатели фейкового Fortnite для Android воровали данные банковских карт.

Сканирование показателей скачиваний показало, что приложения являются вредоносными и получают полный доступ к информации со смартфонов. Androidpolice предупреждает, что о выходе Fortnite для Android станет известно из средств массовой информации. Пока же загружать на смартфоны нечто подобное настоятельно не рекомендуется.

Fortnite — многопользовательская игра в жанре survival, построенная на сборе ресурсов днем и выживании ночью. Разработчиками является компания Epic Games, которая известна такими играми, как Gears of War и Unreal Tournament.

Николай Офицеров