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| | На ZenCash произвели атаку 51%

На ZenCash произвели атаку 51%

Сегодня, 21:01

Нападение произошло вчера утром. Киберзлоумышленник мог получить контроль над одним из майнинг-узлом, а далее откатил ряд транзакций.

 

Хакер на ZenCash откатил 38 блоков в блокчейне и произвел атаку с двойной тратой на четырех блоках. Позже хакер сумел произвел двойную трату 6600 токенов ZEN, увеличив далее эту сумму в два раза. Учитывая нынешний курс, злоумышленник украл 550 00 долларов. В результате взлома стоимость ZenCash сократилась на 7%.

Компания имела все возможности понести еще большие потери, но в процесс деятельности хакера вмешались сотрудники группы оперативного реагирования, предупредив криптобиржи о возникшем взломе. Биржи, в свою очередь, подняли уровень подтверждения транзакций для больших депозитов, что может помочь хакерам в обналичивании денег, полученных в итоге атаки с 51%. Помимо ZenCash от атак с 51% пострадали и иные сети токенов, к примеру Verge.


Никита Готский
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