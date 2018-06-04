«Лаборатория Касперского» назвала публичный Wi-Fi ЧМ-2018 небезопасным

Эксперты нашли сотни фишинговых доменов, которые уже используют чемпионат мира в своих целях – воруют информацию о пользователях, их логины, пароли, номера банковских карт. Но опасность может поджидать болельщиков даже при использовании для выхода в Интернет публичной точки доступа.

В настоящее время в России есть около 32 тыс. публичных точек доступа Wi-Fi. После исследования каждой из них эксперты из «Лаборатории Касперского» заключили, что более 7 тыс. точек доступа могут быть небезопасными для пользователей. В частности, из-за отсутствия шифрования информации, есть вероятность утечки личных данных пользователей Wi-Fi.

Самые ненадежные точки доступа в Петербурге, Калининграде и Ростове-на-Дону, так как опасность потери своих паролей, логинов, номеров банковских карт в этих городах от 37 до 32%. Наиболее безопасными являются Саранск и Самара, ведь там может случится утечка данных с вероятностью 17-10%. Наиболее надежным протоколом шифрования информации в общественных точках Wi-Fi является WPA2, но и он подвержен хакерским атакам.