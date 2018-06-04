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| | God of War стал хитом продаж в Великобритании

God of War стал хитом продаж в Великобритании

Сегодня, 19:42

Игра стала самой продаваемой в прошлом месяце в Великобритании. Впрочем, несмотря на рейтинг на копии God of War упал спрос на 55%.

По мнению экспертов нахождение на топе God of War обязана выходу новых игр во второй половине месяца. 2 место занял футбольный симулятор FIFA 18. На 3 строчке закрепилась игра от Ubisoft Far Cry 5. 2-мерная аркада Donkey Kong Country: Tropical Freeze расположилась на 4 строчке. Пятое место занимает интерактивная игра про жизнь андроида Detroit: Become Human, Геворг Акопян сравнил новинку с Fahrenheit и Heavy Rain, найдя различие в между ними.

На последнем месте в топе находится ремейк первого Dark Souls под названием Dark Souls Remastered, который получил не очень лестные комментарии в Steam.


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