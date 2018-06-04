Новая оптическая иллюзия заставила пользователей затереть трусы до дыр

Изобретатель снял ролик, где девочка катится в ванной, тогда как зрителям кажется, будто она едет на мотоцикле.

Тайна иллюзии довольно простая: девочка запустила запись в обратном порядке. В исходнике она первоначально отталкивается ногами от ванной и докатилась по полу до установленной рядом видеокамере.

Today this is what my sister came into my room to show me pic.twitter.com/3TiubH1VxR — Jaylynn Malone (@ebonypotatohead) June 1, 2018

Пользователи Интернета оценили находчивость автора, несмотря на простоту иллюзии. На несколько суток после публикации в Twitter, ролик оценили почти 350 тысяч человек, из них 120 000 поделились креативной записью с иллюзией на своих страницах в социальной сети. Некоторые попытались самостоятельно снять свои версии оптической иллюзии и при этом отмечают, что так можно трусы и до дыр протереть.

Мать девочки тоже попрактиковалась в создании оптической иллюзии. Ее работу дочь сняла на камеру и опубликовала в Сети.

Никита Готский