Новая оптическая иллюзия заставила пользователей затереть трусы до дыр

Изобретатель снял ролик, где девочка катится в ванной, тогда как зрителям кажется, будто она едет на мотоцикле.

Тайна иллюзии довольно простая: девочка запустила запись в обратном порядке. В исходнике она первоначально отталкивается ногами от ванной и докатилась по полу до установленной рядом видеокамере.

Today this is what my sister came into my room to show me pic.twitter.com/3TiubH1VxR