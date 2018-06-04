Facebook передал данные пользователей производителям гаджетов

Ресурс наладил партнерские отношения с Amazon и другими компаниями, что спровоцировало очередные опасения касательно защиты приватности.

Такие сделки дают возможность Facebook увеличивать охват, внедряя личные опции через API. За это вышеуказанные производители получили право доступа к личным данным пользователей. Помимо того они имели возможность узнать нужную информацию об их друзьях, даже в том случае, если клиенты запрещали в настройках обмен данными.

СМИ считают, что большинство партнерских договор в силе, хотя Facebook принялся сворачивать их весной, когда разгорелся скандал с массовой утечкой ведомостей. В Facebook утверждают, что все регулируется контрактами, строго ограничивающих использование личной информации. Несмотря на скандал, Марк Цукерберг и его сотрудники не посчитали важным заявить публике о "партнерке" с Apple, Amazon и другими.

Никита Готский