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| | Facebook передал данные пользователей производителям гаджетов

Facebook передал данные пользователей производителям гаджетов

Сегодня, 19:23

Ресурс наладил партнерские отношения с Amazon и другими компаниями, что спровоцировало очередные опасения касательно защиты приватности.

 

Такие сделки дают возможность Facebook увеличивать охват, внедряя личные опции через API. За это вышеуказанные производители получили право доступа к личным данным пользователей. Помимо того они имели возможность узнать нужную информацию об их друзьях, даже в том случае, если клиенты запрещали в настройках обмен данными.

СМИ считают, что большинство партнерских договор в силе, хотя Facebook принялся сворачивать их весной, когда разгорелся скандал с массовой утечкой ведомостей. В Facebook утверждают, что все регулируется контрактами, строго ограничивающих использование личной информации. Несмотря на скандал, Марк Цукерберг и его сотрудники не посчитали важным заявить публике о "партнерке" с Apple, Amazon и другими.


Никита Готский
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