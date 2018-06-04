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| | Мать "сосалка", дочь - проститутка: Лена Миро раскритиковала детские конкурсы красоты

Мать "сосалка", дочь - проститутка: Лена Миро раскритиковала детские конкурсы красоты

Сегодня, 16:06

В своем традиционном провокационном стиле блогер высказалась на тему участия несовершеннолетних в подобных мероприятиях, попутно «пройдясь» по их родителям и звездам эстрады.

 

«Вот скажите мне, какой человек может вырасти из участницы детского конкурса красоты? Я вам отвечу: с вероятностью, близкой к ста процентам, из девочки вырастет "проститутка"», - заявила Миро, добавив также, что мать подобной девочки «сосалка», которая потащила своего ребенка на подобный конкурс исключительно из-за безделья.

Миро уверена, что подобная мать готовит ребенка к карьере Оли Орловой из группы «Блестящие», которую якобы во время гастролей «близко узнала половина страны» или Веры Брежневой, которая «подсидела чужого мужа». Закончилось все тем, что Миро заявила о том, что 13-летняя Анна Филипчук из Барнаула, которая будет представлять Россию на «Детском Евровидении», ничем хорошим в будущем якобы не станет.

«Хороший человек вырасти после этих публичных смотров не может. Нет ни одного примера, чтобы вырастал счастливый, гармоничный и порядочный человек. Все дети, участвовавшие в конкурсах, превращаются в морально отмороженных взрослых», - резюмировала Миро.


Николай Офицеров
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