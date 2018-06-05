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| | Google обвинили в нечестной конкуренции на рынке криптовалют

Google обвинили в нечестной конкуренции на рынке криптовалют

Сегодня, 05:40

Причиной этого назвали запрет корпорации рекламировать на своих площадках любые проекты, связанные с криптовалютами. Сами Google при этом разрабатывают собственную криптовалюту.

 

По мнению The Independent, это похоже на нечестную конкуренцию на соответствующем рынке. Стоит напомнить, что еще в марте этого года был анонсирован запрет на использование мощностей, предоставляемых Google для рекламирования криптовалют. Вступил в силу он, начиная с 1 июня. Представители корпорации отметили, что реклама криптовалют способствует массе заблуждений, которые после используют в собственных целях мошенники.

Соответственно Google запретили использовать свою платформу для рекламы не только криптовалют, но также ICO и всевозможных криптокошельков. Под запрет попали также сопутствующие обучающие материалы. Предположение о создании корпорацией собственной криптовалюты сделал входящий в Blackmore Group Филип Нун.

Обвинение в недобросовестности представители Google никак не прокомментировали, однако в прошлом официальные лица компании делали заявление относительно возможности применения блокчейн-технологий. Помимо этого, в пользу обвинения говорит также заявление сделанное Виталиком Бутериным, сооснователем Ethereum, который ранее отмечал, что собирается сотрудничать с Google.


Николай Офицеров
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