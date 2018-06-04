Apple подарила меломанам возможность слушать музыку в браузере

О расширении функций Apple Music проинформировали пользователи портала Reddit. Чтобы слушать полные треки в браузере, нужно авторизоваться.

В веб-версии Apple Music появилась новая функция: компания–производитель подарила меломанам возможность слушать музыку в браузере. Теперь все желающие могут насладиться в Apple Music не фрагментом, а полным треком. Об этом сообщили пользователи на социальном информационном канале Reddit. Юзеры уточняют: для того чтобы прослушивать песни полностью, нужно пройти авторизацию, иначе будут доступны только отрывки. Ранее для этого нужно было переходить в специальное приложение.

Следует отметить, что в браузере по-прежнему невозможно создавать плейлисты, добавлять альбомы и следить за активностью других пользователей. По мнению экспертов, даже одна новая функция не может не порадовать юзеров.

Виктория Озерова