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| | «Яндекс» обозначил любителей порно Новосибирска на карте

«Яндекс» обозначил любителей порно Новосибирска на карте

Сегодня, 09:35

Аналитики сервиса проанализировали запросы местных жителей. Теперь открыв новую разработку можно узнать, в каком районе города люди интересуются определенной темой.

 

Сообщается, что специалисты «Яндекса» обозначили на карте любителей порно в Новосибирске. Оказалось, что горожане не так часто делают запрос на контент для взрослых с мобильных устройств. Однако, если и запрашивают данную информацию, то это значится как «порнокомиксы», «красивый секс» и «необычный секс».

Помимо этого аналитики проинформировали, что жители Левобережья не так сильно интересуются темой авто, чем Правобережье. Жители Калининского, Дзержинского, Октябрьского и Первомайского районов не сильно заинтересованы запросами о досуге. В Академгородке больший интерес вызывают информационные технологии.


Анна Котова
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